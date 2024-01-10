Спікерка Сейму Литви критикує ідею відмови від російських шкіл 

Спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен не погоджується з ідеєю відмови від російських шкіл і заявляє, що збереження цих навчальних закладів вкрай важливе.

Заяву спікерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Чміліте-Нільсен вважає, що відмова від російських шкіл не вирішить проблему інтеграції національних громад у суспільство.

"Ми маємо назвати проблему, яку намагаємося вирішити. Школи з викладанням мовами національних меншин – сила Литви. Те, що вони зберігаються в Литві, те, що їм приділяється увага – це важливо", – зазначила вона.

На думку спікерки Сейму, школи національних громад є не загрозою, а допомогою в інтеграції дітей у суспільство.

"На мій погляд, на нинішньому етапі для Міносвіти було б важливо приділяти більше уваги, щоб школи національних меншин могли стати мостом між людьми, дітьми з родин із різними поглядами, та суспільством", – додала Чміліте-Нільсен.

Міністр освіти Литви Гінтаутас Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні після інциденту, коли двоє підлітків з такої школи стріляли в однокласника через те, що він не підтримує війну Росії проти України.

Якштас розраховує, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Однак не всі у литовському уряді згодні з тим, що школи для російської меншини слід закрити.