Кулеба розповів про переговори з Нуланд у Києві

На зустрічі очільника МЗС України Дмитра Кулеби з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд йшлося про низку питань, у тому числі про військову допомогу США та майбутній саміт НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів за підсумками переговорів.

Міністр зазначив, що вони з Нуланд обговорили подальшу військову допомогу США, поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі, питання використання заморожених російських активів, реалізацію запропонованої Києвом "формули миру" та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Today, I received @UnderSecStateP Victoria Nuland in Kyiv to discuss continued US security assistance, increased defense industry cooperation, the use of frozen Russian assets, @ZelenskyyUa’s Peace Formula implementation, and the preparations for the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/2mD6Fr9YS7 January 31, 2024

Перед цим Нуланд зустрілася також з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Important conversation with @rustem_umerov and @UnderSecStateP today on Ukraine’s fight to defend its borders and its people against Russia’s aggression. pic.twitter.com/CQb9P8TcuS — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США з політичних питань прибула до Києва вранці 31 січня.

Також повідомляли, що США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги, це відбулося у рамках візиту до Києва американських інспекторів від кількох відомств.