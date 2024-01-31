Кулеба розповів про переговори з Нуланд у Києві
Середа, 31 січня 2024, 17:32
На зустрічі очільника МЗС України Дмитра Кулеби з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд йшлося про низку питань, у тому числі про військову допомогу США та майбутній саміт НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів за підсумками переговорів.
Міністр зазначив, що вони з Нуланд обговорили подальшу військову допомогу США, поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі, питання використання заморожених російських активів, реалізацію запропонованої Києвом "формули миру" та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.
Today, I received @UnderSecStateP Victoria Nuland in Kyiv to discuss continued US security assistance, increased defense industry cooperation, the use of frozen Russian assets, @ZelenskyyUa’s Peace Formula implementation, and the preparations for the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/2mD6Fr9YS7— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 31, 2024
Перед цим Нуланд зустрілася також з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Important conversation with @rustem_umerov and @UnderSecStateP today on Ukraine’s fight to defend its borders and its people against Russia’s aggression. pic.twitter.com/CQb9P8TcuS— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024
Нагадаємо, заступниця держсекретаря США з політичних питань прибула до Києва вранці 31 січня.
Також повідомляли, що США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги, це відбулося у рамках візиту до Києва американських інспекторів від кількох відомств.