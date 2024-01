Кулеба розповів про переговори з Нуланд у Києві

На зустрічі очільника МЗС України Дмитра Кулеби з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд йшлося про низку питань, у тому числі про військову допомогу США та майбутній саміт НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів за підсумками переговорів.

Міністр зазначив, що вони з Нуланд обговорили подальшу військову допомогу США, поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі, питання використання заморожених російських активів, реалізацію запропонованої Києвом "формули миру" та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

