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Кулеба розповів про переговори з Нуланд у Києві

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Середа, 31 січня 2024, 17:32

На зустрічі очільника МЗС України Дмитра Кулеби з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд йшлося про низку питань, у тому числі про військову допомогу США та майбутній саміт НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів за підсумками переговорів.

Міністр зазначив, що вони з Нуланд обговорили подальшу військову допомогу США, поглиблення співпраці в оборонно-промисловому комплексі, питання використання заморожених російських активів, реалізацію запропонованої Києвом "формули миру" та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні. 

Перед цим Нуланд зустрілася також з міністром оборони України Рустемом Умєровим. 

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США з політичних питань прибула до Києва вранці 31 січня. 

Також повідомляли, що США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги, це відбулося у рамках візиту до Києва американських інспекторів від кількох відомств.

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