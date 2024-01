Кулеба рассказал о переговорах с Нуланд в Киеве

На встрече главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд речь шла о ряде вопросов, в том числе о военной помощи США и предстоящем саммите НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба рассказал по итогам переговоров.

Министр рассказал, что они с Нуланд обсудили дальнейшую военную помощь США, углубление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, вопросы использования замороженных российских активов, реализацию предложенной Киевом "формулы мира" и подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Today, I received @UnderSecStateP Victoria Nuland in Kyiv to discuss continued US security assistance, increased defense industry cooperation, the use of frozen Russian assets, @ZelenskyyUa’s Peace Formula implementation, and the preparations for the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/2mD6Fr9YS7