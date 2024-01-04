Кулеба: Названі мною п'ять кроків для Заходу допомогли б нам перемогти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід прискорити ухвалення рішень для продовження підтримки Києва в захисті від російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, названі ним п'ять кроків, які він чекає від Заходу, на його думку, мали б великий сенс та допомогли б Україні перемогти Росію.

"Під час холодної війни коаліція, яка перемагала СРСР та його союзників, за всіма показниками була набагато слабшою, ніж коаліція, яка зараз допомагає Україні перемогти російську агресію", – нагадав Кулеба.

Глава МЗС вказав, що зараз сукупний ВВП України та її союзників у 21 раз перевищує сукупний ВВП Росії, а союзників в РФ дуже мало, тому є достатньо ресурсів, щоб надати Україні допомогу, про яку просить Київ.

На його думку, все, що Захід має зробити, – це почати вірити в себе та в свою здатність перемогти, де час має значення, адже Україна не може сидіти та чекати, спостерігаючи за нескінченними дискусіями щодо підтримки Києва.

"Ми закликаємо всіх прискорити ухвалення рішень, які очікують на розгляд, оскільки Захід показав, що здатен захищати демократію. Що потрібно зробити – так це активізувати та прискорити зусилля", – резюмував Кулеба.

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги. У Євросоюзі так само тривають дискусії щодо схвалення чотирирічного фонду підтримки Києва на 50 мільярдів євро.

Раніше глава МЗС вказав, що країни Заходу наразі можуть здійснити п’ять кроків у відповідь на російську агресію, зокрема: прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів; надати Україні бойові безпілотники всіх типів; надати Україні ракети дальнього радіуса дії 300 км+; схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні; ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Кулеба також заявив, що Україна активно працює над гарантуванням подальшої військової підтримки західних країн і не має альтернативи у випадку, якщо вона припиниться.