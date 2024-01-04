У Грузії затримали чоловіка, який намагався пограбувати банк

Поліція Грузії повідомила про затримання зловмисника, який у середу спробував пограбувати відділення банку у Тбілісі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Вдень 3 січня чоловік увірвався у відділення банку ТВС у Тбілісі та вимагав дати йому гроші, погрожуючи вогнепальною зброєю. Втім, після спрацювання сигналізації тривоги зловмисник втік.

Згодом поліція повідомила, що його знайшли і затримали, зброю вилучили. Зловмисник виявився 40-річним чоловіком, який вже мав судимість.

Слідство ведуть за статтями про спробу пограбування та незаконне зберігання вогнепальної зброї. За цими звинуваченнями загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у попередні роки в Грузії були кілька випадків нападу на відділення банків із захопленням заручників.