В Грузии задержали мужчину, который пытался ограбить банк

Полиция Грузии сообщила о задержании злоумышленника, который в среду попытался ограбить отделение банка в Тбилиси.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Днем 3 января мужчина ворвался в отделение банка ТВС в Тбилиси и требовал дать ему деньги, угрожая огнестрельным оружием. Впрочем, после срабатывания сигнализации тревоги злоумышленник скрылся.

Впоследствии полиция сообщила, что его нашли и задержали, оружие изъяли. Злоумышленник оказался 40-летним мужчиной, который уже имел судимость.

Следствие ведут по статьям о попытке ограбления и незаконном хранении огнестрельного оружия. По этим обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в предыдущие годы в Грузии были несколько случаев нападения на отделения банков с захватом заложников.