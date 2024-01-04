В Грузии задержали мужчину, который пытался ограбить банк
Полиция Грузии сообщила о задержании злоумышленника, который в среду попытался ограбить отделение банка в Тбилиси.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Днем 3 января мужчина ворвался в отделение банка ТВС в Тбилиси и требовал дать ему деньги, угрожая огнестрельным оружием. Впрочем, после срабатывания сигнализации тревоги злоумышленник скрылся.
Впоследствии полиция сообщила, что его нашли и задержали, оружие изъяли. Злоумышленник оказался 40-летним мужчиной, который уже имел судимость.
Следствие ведут по статьям о попытке ограбления и незаконном хранении огнестрельного оружия. По этим обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в предыдущие годы в Грузии были несколько случаев нападения на отделения банков с захватом заложников.