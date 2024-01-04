Прикордонники підтвердили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині"

Державна прикордонна служба України підтвердила відновлення з 09:00 блокади руху для вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика – Шегині" з боку польських протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ДПСУ, яке посилається на інформацію польських прикордонників.

Як зазначає відомство, наразі на цьому напрямку на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок.

"В зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – йдеться в повідомленні.

ДПСУ вказує, що водночас організатори протестів на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Раніше повідомляли, що польські фермери з організації "Ошукане село" з 09:00 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

За словами лідера протестувальників Романа Кондрува, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест, попередньо, триватиме до 3 лютого.

"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест", – пояснив Кондрув.

Раніше в Медику приїздив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами Кондрува, письмового запевнення він не отримував.

Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.

24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.