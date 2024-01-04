Пограничники подтвердили блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини"

Государственная пограничная служба Украины подтвердила возобновление с 09:00 блокады движения для грузового транспорта через пункт пропуска "Медыка-Шегини" со стороны польских протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ГПСУ, которое ссылается на информацию польских пограничников.

Как отмечает ведомство, сейчас на этом направлении на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

"В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", – говорится в сообщении.

ГПСУ указывает, что в то же время организаторы протестов на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Ранее сообщалось, что польские фермеры из организации "Обманутое село" с 09:00 4 января возобновили блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

По словам лидера протестующих Романа Кондрува, они будут пропускать по три грузовика в час, тогда как протест, предварительно, продлится до 3 февраля.

"Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест", – пояснил Кондрув.

Ранее в Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.

Напомним, фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.

24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.