Розвідка Британії розповіла про роль спеціальної служби охорони, що діє у Москві з 2023 року 

Британська розвідка розповіла про роль спеціальної "охоронної" структури, створеної владою Москви за вказівкою з Кремля, що з літа 2023 року набуває все більше ознак парамілітарної структури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії від 4 січня.

У листопаді 2022 року президент Росії Владімір Путін надав владі Москви повноваження створити спеціальну силову структуру для охорони столичного метрополітену. Згодом вона отримала назву "відомчої охорони уряду Москви".

Розвідка відзначає, що з липня 2023 року ця структура почала набувати рис парамілітарної організації, зокрема, отримала дозвіл застосовувати вогнепальну зброю. У неї розраховують залучити 15 тисяч осіб, з яких ймовірно залучили вже кілька тисяч.

Аналітики зазначають, що це ще один приклад російської традиції створювати парамілітарні структури, окремі від регулярної армії. Вони припускають, що поштовхом до посилення "відомчої охорони" стали побоювання щодо готовності силових структур у Москві після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

"Також проєкт є можливістю для москвичів добровільно взятися за "патріотичні" обов’язки у воєнний час, уникаючи при цьому відправлення на передову в Україні. Мер Москви Сергєй Собянін досі успішно обмежував прямий вплив конфлікту на жителів столиці, які живуть відносно добре. Більшість росіян, які поповнюють російську статистику втрат в Україні, походять з бідніших провінційних регіонів", – зазначає розвідка.

В одному з останніх оглядів розвідка Британії спрогнозувала, що з поточними темпами російських втрат особового складу в Україні до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

У листопаді британська розвідка розповідала, що РФ реабілітує групу Вагнера після спроби заколоту.