Бельгия с марта разместит два F-16 в Дании для учений украинских пилотов

Бельгия отправит два двухместных истребителя F-16 и около пятидесяти человек в Данию в период с марта по сентябрь для учений украинских пилотов.

Об этом сообщил бельгийский общественный вещатель RTBF, подавая информацию Министерства обороны страны, пишет "Европейская правда".

В среду Норвегия объявила, что отправляет два самолета F-16 на авиабазу Скридструп в Дании, где будут обучать украинцев.

По сообщению пресс-службы Минобороны Бельгии, то же самое сделают и бельгийские воздушные силы. Два бельгийских F-16B будут дислоцированы в Дании с марта по сентябрь, в течение двух восьминедельных периодов, вместе с около 50 военнослужащих.

Целью учебной миссии будет подготовка не только пилотов, но и украинских техников и планировщиков миссий.

Украинские пилоты будут проходить подготовку в Румынии, Дании, США и Великобритании. В последней шестеро украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.

Напомним, в Румынии в ноябре открыли учебный центр F-16, который в частности будет принимать и украинцев.