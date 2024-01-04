Мелоні вважає недостатньою заплановану міграційну реформу в ЄС 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не вважає реформу притулку в ЄС стійким рішенням для стримування нелегальної міграції до Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мелоні заявила у четвер на пресконференції у Римі, її цитує агентство DPA.

Країни-члени ЄС та Європарламент домовилися про реформу загальноєвропейської системи притулку наприкінці року.

Розподіл мігрантів між країнами-членами ЄС буде реорганізовано. Якщо країни не хочуть приймати біженців, вони повинні надавати підтримку, наприклад, у вигляді грошових виплат.

Також було погоджено стандартизовані прикордонні процедури та розміщення мігрантів.

"Я думаю, що нові правила кращі за попередні" – заявила Мелоні.

"Але це не є рішенням. Ми ніколи не вирішимо проблему, якщо будемо думати про те, як поводитися з мігрантами, коли вони прибувають до Європи", – додала вона.

Італія приймає значно більше шукачів притулку, ніж більшість інших країн ЄС. Мелоні вкотре дала зрозуміти: вона вважає, що в першу чергу необхідно запобігати приїзду людей до Європи.

Вона хоче укласти угоди з країнами походження, які б гарантували, що люди не потраплятимуть до Європи.

Як країна, що головує цього року в "Групі семи" (G7), Італія хоче зосередитися на питаннях міграції та Африки.

Нагадаємо, на тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.

Ітадія також домовилась відкрити в Албанії центри прийняття нелегальних мігрантів.