Мелони считает недостаточной запланированную миграционную реформу в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не считает реформу убежища в ЕС устойчивым решением для сдерживания нелегальной миграции в Европу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мелони заявила в четверг на пресс-конференции в Риме, ее цитирует агентство DPA.

Страны-члены ЕС и Европарламент договорились о реформе общеевропейской системы убежища в конце года.

Распределение мигрантов между странами-членами ЕС будет реорганизовано. Если страны не хотят принимать беженцев, они должны оказывать поддержку, например, в виде денежных выплат.

Также были согласованы стандартизированные пограничные процедуры и размещение мигрантов.

"Я думаю, что новые правила лучше предыдущих" – заявила Мелони.

"Но это не является решением. Мы никогда не решим проблему, если будем думать о том, как обращаться с мигрантами, когда они прибывают в Европу", – добавила она.

Италия принимает значительно больше искателей убежища, чем большинство других стран ЕС. Мелони в очередной раз дала понять: она считает, что в первую очередь необходимо предотвращать приезд людей в Европу.

Она хочет заключить соглашения со странами происхождения, которые бы гарантировали, что люди не будут попадать в Европу.

Как страна, председательствующая в этом году в "Группе семи" (G7), Италия хочет сосредоточиться на вопросах миграции и Африки.

Напомним, на фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.

Италия также договорилась открыть в Албании центры принятия нелегальных мигрантов.