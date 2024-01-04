Блінкен обговорив з главою МЗС Франції загрозу загострення на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Під час розмови йшлося, зокрема, про ситуацію на Близькому Сході і загрозу подальшої ескалації.

"Вони обговорили важливість заходів для запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи позитивні кроки для деескалації напруженості на Західному березі річки Йордан та уникнення ескалації в Лівані та Ірані", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен і Колонна підкреслили важливість мінімізації жертв серед цивільного населення в Газі.

Крім того, співрозмовники підтвердили нагальність міжнародної координації для забезпечення доставки гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню в Газі.

Також Блінкен закликав до негайного припинення незаконних нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів і звільнення незаконно затриманих суден та екіпажів.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.