Блинкен обсудил с главой МИД Франции угрозу обострения на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Во время разговора речь шла, в частности, о ситуации на Ближнем Востоке и угрозе дальнейшей эскалации.

"Они обсудили важность мер для предотвращения расширения конфликта в Газе, включая позитивные шаги для деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и избежания эскалации в Ливане и Иране", – говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен и Колонна подчеркнули важность минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.

Кроме того, собеседники подтвердили настоятельную необходимость международной координации для обеспечения доставки гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе.

Также Блинкен призвал к немедленному прекращению незаконных нападений на коммерческое судоходство в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.