Румунія придбає 200 ракет до Patriot в межах програми НАТО

Румунія придбає 200 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot в межах спільної програми НАТО.

Про це заявив міністр оборони Анджел Тилвар, якого цитує пресслужба румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство оборони Румунії запросило і отримало схвалення румунського парламенту на участь у цій спільній програмі закупівель.

Загальна вартість всього пакету з 200 ракет становить 1,09 мільярда євро, включаючи запасні частини, супутні послуги і витрати на обслуговування.

"Ця закупівля демонструє, що Альянс має відповідні та адаптовані рішення для безпекової ситуації, з якою ми зіткнулися у Східній Європі з початком російської агресії проти України. Я вважаю цей проєкт успіхом, моделлю співпраці між союзниками і прикладом розвитку оборонного виробництва, який заслуговує на те, щоб бути відтвореним в Європі", – заявив Тилвар.

Напередодні закупівельне агентство НАТО (NSPA) від імені коаліції кількох європейських країн уклало контракт на виготовлення тисячі ракет до Patriot у Європі, для чого у Німеччині розширять виробничі потужності.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.