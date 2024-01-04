Румыния приобретет 200 ракет к Patriot в рамках программы НАТО

Румыния приобретет 200 ракет к системам противовоздушной обороны Patriot в рамках совместной программы НАТО.

Об этом заявил министр обороны Анджел Тылвар, которого цитирует пресс-служба румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Министерство обороны Румынии запросило и получило одобрение румынского парламента на участие в этой совместной программе закупок.

Общая стоимость всего пакета из 200 ракет составляет 1,09 миллиарда евро, включая запасные части, сопутствующие услуги и расходы на обслуживание.

"Эта закупка демонстрирует, что Альянс имеет соответствующие и адаптированные решения для ситуации безопасности, с которой мы столкнулись в Восточной Европе с началом российской агрессии против Украины. Я считаю этот проект успехом, моделью сотрудничества между союзниками и примером развития оборонного производства, который заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным в Европе", – заявил Тылвар.

Накануне закупочное агентство НАТО от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Patriot в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.