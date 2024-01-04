Президент ЄНП закликає Німеччину передати Україні ракети Taurus

Президент Європейської народної партії – ключового міжпартійного об’єднання ЄС – Манфред Вебер вважає "давно назрілим" надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Про це Вебер сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Німецький євродепутат долучився до закликів інших політиків надати Україні адекватну військову допомогу та озброєння у зв'язку з останніми масованими ракетними обстрілами РФ.

"Подальша підтримка, така як постачання німецьких ракет Taurus, давно назріла", – вважає він.

На думку Вебера, "стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною". Тому він зажадав від західних союзників "підтримати Україну найкращим чином", позаяк вона "веде свою битву за свободу і повинна перемогти".

Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ракети Taurus.

Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

У листопаді глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.