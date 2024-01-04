Президент ЕНП призывает Германию передать Украине ракеты Taurus

Президент Европейской народной партии – ключевого межпартийного объединения ЕС – Манфред Вебер считает "давно назревшим" предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Об этом Вебер сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Немецкий евродепутат присоединился к призывам других политиков предоставить Украине адекватную военную помощь и вооружение в связи с последними массированными ракетными обстрелами РФ.

"Дальнейшая поддержка, такая как поставки немецких ракет Taurus, давно назрела", – считает он.

По мнению Вебера, "стратегия позволить Украине воевать, но не сделать ее достаточно сильной, чтобы победить, была бы циничной". Поэтому он потребовал от западных союзников "поддержать Украину наилучшим образом", так как она "ведет свою битву за свободу и должна победить".

После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала дать Украине ракеты Taurus.

Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В ноябре глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявлял, что ракеты Taurus вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.