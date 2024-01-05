США скликали Радбез ООН через використання Росією ракет від КНДР

Питання постачання КНДР балістичних ракет РФ та їх використання Москвою проти України стане предметом дискусії в Радбезі ООН 10 січня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві посла США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Ми піднімемо це питання на брифінгу Ради Безпеки 10 січня по Україні. І ми продовжимо зміцнювати співпрацю з метою вирішення проблеми зброї масового знищення та балістичних ракетних програм КНДР", – заявила вона.

За інформацією США, КНДР нещодавно надала РФ пускові установки та кілька десятків балістичниї ракет, після чого 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з них по території України, а 2 січня – вже кілька балістичних ракет КНДР.

"Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети з КНДР для знищення більшої кількості об'єктів цивільної інфраструктури України та вбивств українських цивільних осіб", – йдеться в заяві.

Томас-Грінфілд зазначила, що США продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами над виявленням, викриттям й протидією спробам РФ придбати військову техніку у КНДР або будь-якої іншої держави, яка готова підтримати її війну в Україні.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.