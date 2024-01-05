США созвали Совбез ООН из-за использования Россией ракет от КНДР

Вопрос поставки КНДР баллистических ракет РФ и их использование Москвой против Украины станет предметом дискуссии в Совбезе ООН 10 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посла США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Мы поднимем этот вопрос на брифинге Совета Безопасности 10 января по Украине. И мы продолжим укреплять сотрудничество с целью решения проблемы оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ КНДР", – заявила она.

По информации США, КНДР недавно предоставила РФ пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет, после чего 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из них по территории Украины, а 2 января – уже несколько баллистических ракет КНДР.

"Мы ожидаем, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР для уничтожения большего количества объектов гражданской инфраструктуры Украины и убийств украинских гражданских лиц", – говорится в заявлении.

Томас-Гринфилд отметила, что США будут продолжать работать с союзниками и партнерами над выявлением, разоблачением и противодействием попыткам РФ приобрести военную технику у КНДР или любого другого государства, которое готово поддержать ее войну в Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности баллистических ракет.

Перед этим координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.