Британія засудила використання РФ ракет КНДР проти України

Велика Британія засудила рішення Росії використовувати балістичні ракети, отримані з Північної Кореї, в нещодавніх атаках по Україні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник британського МЗС.

"Велика Британія рішуче засуджує рішення РФ використовувати балістичні ракети з Північної Кореї в нещодавніх атаках проти України. Ми закликаємо КНДР припинити постачання зброї до РФ", – йдеться в заяві.

Речник британського МЗС нагадав, що на Північну Корею поширюється жорсткий режим санкцій. Він зазначив, що Лондон продовжуватиме працювати зі своїми партнерами, щоб КНДР заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни РФ в Україні.

"Росія звертається за зброєю до Північної Кореї, переслідуючи свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це є симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю. Крім того, ця діяльність порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, які РФ підтримала як постійний член організації", – також йдеться в заяві.

МЗС Британії наголошує, що будь-яка підтримка незаконних збройних програм КНДР ризикує суттєво підірвати довготривалу прихильність ООН до безпеки та призвести до подальшої дестабілізації в регіоні.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.

Повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.