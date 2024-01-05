Британия осудила использование РФ ракет КНДР против Украины

Великобритания осудила решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи, в недавних атаках по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель британского МИД.

"Великобритания решительно осуждает решение РФ использовать баллистические ракеты из Северной Кореи в недавних атаках против Украины. Мы призываем КНДР прекратить поставки оружия в РФ", – говорится в заявлении.

Представитель британского МИД напомнил, что на Северную Корею распространяется жесткий режим санкций. Он отметил, что Лондон будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы КНДР заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны РФ в Украине.

"Россия обращается за оружием к Северной Корее, преследуя свои циничные и непродуманные военные цели в Украине. Это является симптомом ее изоляции на мировой арене и признаком ее отчаяния. Кроме того, эта деятельность нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые РФ поддержала как постоянный член организации", – также говорится в заявлении.

МИД Британии отмечает, что любая поддержка незаконных вооруженных программ КНДР рискует существенно подорвать долговременную приверженность ООН к безопасности и привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине, а также переговоров Москвы и Тегерана о получении аналогичного вооружения, о чем также писали СМИ.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана – в частности баллистических ракет.

Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.