Глава МЗС Британії пригрозив хуситам наслідками за напади на судна у Червоному морі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що атаки хуситів на вантажні судна у Червоному морі повинні припинитися, інакше будуть вжиті міжнародні заходи.

Як пише "Європейська правда", про це Кемерон сказав під час свого візиту до Косова, повідомляє Reuters.

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, з жовтня нападають на комерційні судна в Червоному морі. Вони стверджують, що ці судна мають зв'язки з Ізраїлем або прямують туди, і що вони діють на знак солідарності з палестинцями в Газі.

Однак Кемерон підкреслив, що ці напади не пов'язані ні з Газою, ні з Ізраїлем, і що йдеться про свободу судноплавства.

"Світова економіка, кожна економіка постраждає, якщо кораблі продовжуватимуть зазнавати нападів у такий незаконний і неприйнятний спосіб. І ці напади повинні припинитися, або будуть вжиті заходи", – зазначив британський міністр.

Кемерон відмовився детально відповісти, яких саме заходів може вжити Британія і чи планує вона відправити більше військових кораблів у регіон.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.

Напередодні 12 країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина та Італія опублікували спільну заяву із застереженням для єменських повстанців-хуситів від подальших нападів на комерційні судна в Червоному морі.