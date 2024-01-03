США і понад 10 країн знову застерегли хуситів від нападів на судна в Червоному морі

Дванадцять країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина та Італія, у середу, 3 січня, опублікували спільну заяву із застереженням для єменських повстанців-хуситів від подальших нападів на комерційні судна в Червоному морі.

Текст заяви поширили пресслужби голів держав цих країн, повідомляє "Європейська правда".

У спільній заяві наголошується, що напади хуситів у Червоному морі є "незаконними, неприйнятними і глибоко дестабілізуючими".

"Напади на судна, в тому числі комерційні, з використанням безпілотних літальних апаратів, малих катерів і ракет, зокрема перше застосування протикорабельних балістичних ракет проти таких суден, становлять пряму загрозу свободі судноплавства, яка є основою глобальної торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі", – вказують ці країни.

Підписанти вказали, що через Червоне море йде майже 15% світової морської торгівлі, зокрема 8% світової торгівлі зерном, 12% – нафтою й 8% – скрапленим природним газом. Тому напади хуситів ставлять під загрозу рух продовольства, палива й гуманітарної допомоги по всьому світу.

"Дозвольте чітко заявити: ми закликаємо до негайного припинення цих незаконних нападів і звільнення незаконно затриманих суден і екіпажів. Хусити будуть нести відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю людей, світовій економіці і вільному торговельному потоку на критично важливих водних шляхах регіону", – додали вони.

Заяву опублікували від імені США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії.

Нагадаємо, останніми тижнями підтримувані Іраном бойовики-хусити почали нападати на торгові судна довкола Аравійського півострова або обстрілювати їх під приводом, що атакують пов'язані з Ізраїлем судна.

У відповідь Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту торгових суден. Велика Британія направила для участі у місії есмінець HMS Diamond.