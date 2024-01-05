Міністр оборони Британії: Світ змусив Путіна піти з простягнутою рукою до КНДР

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на інформацію про те, що Росія вже використала північнокорейські балістичні ракети у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський міністр написав у Twitter (X).

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження і піти з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", – зазначив Шаппс.

За його словами, звернувшись по допомогу до КНДР, Росія порушила численні резолюції РБ ООН і "поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу".

"Це має припинитися негайно. Разом з нашими партнерами ми забезпечимо, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", – підкреслив глава британського Міноборони.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. "Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області", – зазначив Кірбі.

Водночас у командуванні українських Повітряних сил поки не мають інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.