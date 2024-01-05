Кулеба: Україна витягнула ЄС зі стану "коми нерозширення"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна допомогла Європейському союзу вийти зі стану "коми нерозширення".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ведучому Вадиму Карп’яку, яке транслювалося в Instagram.

"Саме Україна витягнула Європейський Союз зі стану "коми нерозширення"…Як царство спокою він перебував в живому нормальному стані, але як сила як рушійна сила історії він перебував в комі, в яку сам себе загнав так званим явищем втоми від розширення", – зазначив глава українського МЗС.

За його словами, якби не Україна "ЄС і на зараз залишався в цій комі і не був історичною силою".

"А відкрившись до ідеї розширення вони по суті повернули себе на історичну сцену і повернули нам віру і оптимізм саме в історичну роль Європейського Союзу", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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