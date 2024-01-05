Невизнане Придністров’я обурене, що Кишинів скасував його компаніям митні пільги

Влада невизнаного Придністров’я обурилась рішенням влади Молдови скасувати митні пільги для придністровських компаній з тим, щоб вони торгували на однакових із іншими підприємствами підставах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Відомство, яке називає себе міністерством закордонних справ "Придністровської Молдовської Республіки", назвало скасування митних пільг для компаній із Придністров'я "прямим підривом спільних зусиль міжнародних учасників, спрямованих на нормалізацію діалогу сторін".

"Сусідня держава, яка раніше сама зруйнувала банківсько-фінансові зв'язки з Придністров'ям і не мала жодних бюджетно-фіскальних взаємин з нашою республікою, фактично обклала придністровську економіку "даниною", – заявили там.

Раніше цього тижня Митна служба Молдови нагадала, що з початку 2024 року всі молдовські компанії, зокрема й із Придністров'я, повинні сплачувати мита на ввезення та вивезення товарів на загальних підставах з урахуванням преференцій відповідно до міжнародних договорів та угод.

Придністровський голова Вадим Красносельський після цього заявив, що Кишинів нібито не попереджав про "запровадження такого роду фіскальних обтяжень" на зустрічах робочих груп з питань економіки.

У Бюро реінтеграції Молдови пояснили NewsMaker, що зміна нормативної бази для компаній із Придністров'я покликана поступово включити ці компанії до єдиного економічного та торгового простору Молдови й забезпечити сумлінну конкуренцію для всіх економічних агентів країни.

У червні минулого року високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація із невизнаним Придністров'ям не завадить Молдові вступити до Європейського Союзу.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози.

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