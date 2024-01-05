Непризнанное Приднестровье возмущено, что Кишинев отменил его компаниям таможенные льготы

Власти непризнанного Приднестровья возмутились решением властей Молдовы отменить таможенные льготы для приднестровских компаний с тем, чтобы они торговали по одинаковым с другими предприятиями основаниям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Ведомство, называющее себя министерством иностранных дел "Приднестровской Молдавской Республики", назвало отмену таможенных льгот для компаний из Приднестровья "прямым подрывом общих усилий международных участников, направленных на нормализацию диалога сторон".

"Соседнее государство, ранее само разрушившее банковско-финансовые связи с Приднестровьем и не имеющее никаких бюджетно-фискальных взаимоотношений с нашей республикой, фактически обложило приднестровскую экономику „данью"", – заявили там.

Ранее на этой неделе Таможенная служба Молдовы напомнила, что с начала 2024 года все молдавские компании, в том числе из Приднестровья, должны платить пошлины на ввоз и вывоз товаров на общих основаниях с учетом преференций в соответствии с международными договорами и соглашениями.

Приднестровский председатель Вадим Красносельский после этого заявил, что Кишинев якобы не предупреждал о "введении такого рода фискальных обременений" на встречах рабочих групп по экономике.

В Бюро реинтеграции Молдовы объяснили NewsMaker, что изменение нормативной базы для компаний из Приднестровья призвано постепенно включить эти компании в единое экономическое и торговое пространство Молдовы и обеспечить добросовестную конкуренцию всем экономическим агентам страны.

В июне прошлого года высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз.

Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы.

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