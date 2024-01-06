Пропалестинські демонстранти перекрили міст біля парламенту Британії

Пропалестинські протестувальники в суботу заблокували дороги біля британського парламенту, вимагаючи негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

На відео, розміщених у соцмережах, видно, як поліція блокує доступ протестувальників до Вестмінстерського мосту, також повідомляють, що сталося кілька невеликих сутичок.

🚨 London 🇬🇧, now: Westminster Bridge is blocked by pro-Palestinian protesters.



Did they block the bridge when half a million Muslims were killed in Syria? Sudan? Yemen? Iraq? Afghanistan?



I wonder why...



pic.twitter.com/J24RYPcYTx January 6, 2024

Не маючи повного доступу до мосту, де мітингувальники планували розгорнути свої плакати, вони зайняли навколишні дороги.

Поліція заявила, що обмежила місце проведення протестів, та що до 17:00 за київським часом люди почали розходитися. Тим, хто відмовлявся виконувати наказ піти, загрожував арешт.

Суботня акція була меншою, ніж попередні масові марші, але відбулася за два дні до того, як британський парламент повернеться до роботи після різдвяних канікул. Протест мав на меті змусити політиків зайняти більш жорстку позицію щодо Ізраїлю.

Досі Британія не закликала до негайного припинення вогню, а міністр закордонних справ Девід Кемерон стверджував, що будь-яка така угода може виявитися нестійкою та призвести до ескалації насильства без плану довгострокового мирного врегулювання.

Більшість попередніх протестів у Лондоні були скоординовані з поліцією та були переважно мирними, але поліція заявила, що організатори суботніх протестів відмовилися ділитися деталями своїх планів.

Раніше повідомляли, що група співробітників передвиборчого штабу президента США Джо Байдена написали листа до глави Білого дому з вимогою домогтися довгострокового припинення вогню в Газі.

Це вже не перший подібний лист до Байдена. У грудні понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили президентську адміністрацію закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.