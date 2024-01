Пропалестинські демонстранти перекрили міст біля парламенту Британії

Пропалестинські протестувальники в суботу заблокували дороги біля британського парламенту, вимагаючи негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

На відео, розміщених у соцмережах, видно, як поліція блокує доступ протестувальників до Вестмінстерського мосту, також повідомляють, що сталося кілька невеликих сутичок.

🚨 London 🇬🇧, now: Westminster Bridge is blocked by pro-Palestinian protesters.



Did they block the bridge when half a million Muslims were killed in Syria? Sudan? Yemen? Iraq? Afghanistan?



I wonder why...



