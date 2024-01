Пропалестинские демонстранты перекрыли мост возле парламента Британии

Пропалестинские протестующие в субботу заблокировали дороги возле британского парламента, требуя немедленного прекращения огня в войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как полиция блокирует доступ протестующих к Вестминстерскому мосту, также сообщают, что произошло несколько небольших столкновений.

🚨 London 🇬🇧, now: Westminster Bridge is blocked by pro-Palestinian protesters.



Did they block the bridge when half a million Muslims were killed in Syria? Sudan? Yemen? Iraq? Afghanistan?



I wonder why...



pic.twitter.com/J24RYPcYTx