Пропалестинские демонстранты перекрыли мост возле парламента Британии

Пропалестинские протестующие в субботу заблокировали дороги возле британского парламента, требуя немедленного прекращения огня в войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как полиция блокирует доступ протестующих к Вестминстерскому мосту, также сообщают, что произошло несколько небольших столкновений.

🚨 London 🇬🇧, now: Westminster Bridge is blocked by pro-Palestinian protesters.



Did they block the bridge when half a million Muslims were killed in Syria? Sudan? Yemen? Iraq? Afghanistan?



I wonder why...



pic.twitter.com/J24RYPcYTx January 6, 2024

Не имея полного доступа к мосту, где митингующие планировали развернуть свои плакаты, они заняли окружающие дороги.

Полиция заявила, что ограничила место проведения протестов, и что к 17:00 по киевскому времени люди начали расходиться. Тем, кто отказывался выполнять приказ уйти, грозил арест.

Субботняя акция была меньше, чем предыдущие массовые марши, но состоялась за два дня до того, как британский парламент вернется к работе после рождественских каникул. Протест имел целью заставить политиков занять более жесткую позицию в отношении Израиля.

До сих пор Британия не призывала к немедленному прекращению огня, а министр иностранных дел Дэвид Кэмерон утверждал, что любое такое соглашение может оказаться неустойчивым и привести к эскалации насилия без плана долгосрочного мирного урегулирования.

Большинство предыдущих протестов в Лондоне были скоординированы с полицией и были преимущественно мирными, но полиция заявила, что организаторы субботних протестов отказались делиться деталями своих планов.

Ранее сообщалось, что группа сотрудников предвыборного штаба президента США Джо Байдена написали письмо к главе Белого дома с требованием добиться долгосрочного прекращения огня в Газе.

Это уже не первое подобное письмо к Байдену. В декабре более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили президентскую администрацию призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.