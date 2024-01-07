Британська розвідка розповіла про посилення Росгвардії на тлі потрясінь у сфері безпеки РФ

Розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 січня.

У відомстві нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії "Вагнер", а 3 січня 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "ДНР".

Як зазначили у розвідці, також РФ докладає зусиль для розформування угруповання "Каскад", яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.

Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РІ дозволила Росгвардії використовувати більш важке озброєння.

"Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії – ред.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді йшлося про вплив знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонської області.

Також британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.