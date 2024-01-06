Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вважає, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 над півднем України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться в його суботньому огляді, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка нагадує, що 22 грудня 2023 року українські війська збили одразу три російські винищувачі Су-34 над півднем України.

"Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра", – додають там і зауважують, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі "майже повністю припинили бойові дії".

"Існує реалістична ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу Сухопутних військ армії РФ для зачистки плацдарму", – вважають у британській розвідці.

Там, однак, зауважують, що в останні дні Росія знову посилила тактичні авіаудари в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра, "але на нижчому рівні, ніж до збиття" Су-34.

"Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції", – підсумовується в огляді.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.