Прем’єр Баварії: Єдиний шанс не дати Росії перемогти – це надання Україні Taurus

Прем'єр-міністр Баварії, голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер заявив, що Німеччина повинна поставити далекобійні крилаті ракети в Україну.

Його заяву наводить t-online, повідомляє "Європейська правда".

На думку Зьодера, ракети Taurus допомогли б Україні "відбиватися від постійних атак безпілотників і ракет".

Це стало б "єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти", вважає прем’єр Баварії.

За його словами, Німеччина та ЄС зіткнулися б зі "справжньою проблемою безпеки", якби Росія виграла війну, а США продовжували б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому.

Нагадаємо, після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Крім того, кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії.

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.