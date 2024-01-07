Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия должна поставить дальнобойные крылатые ракеты в Украину.

Его заявление приводит t-online, сообщает "Европейская правда".

По мнению Зедера, ракеты Taurus помогли бы Украине "отбиваться от постоянных атак беспилотников и ракет".

Это стало бы "единственным серьезным шансом для Украины найти новое мужество и не дать россиянам победить", считает премьер Баварии.

По его словам, Германия и ЕС столкнулись бы с "настоящей проблемой безопасности", если бы Россия выиграла войну, а США продолжали бы уклоняться от участия в международных кризисах в будущем.

Напомним, после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Кроме того, несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России.

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.