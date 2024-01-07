Британія вкладе понад $380 млн у виробництво ядерного палива, щоб зменшити залежність від РФ

Велика Британія планує інвестувати понад 380 мільйонів доларів для запуску власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Мета ініціативи – знизити глобальну залежність від поставок ядерного палива з РФ.

Програма передбачає виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління.

В уряді очікують, що вона також забезпечить робочі місця та інвестиції в Північно-Західній Англії.

Як зазначили в уряді, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить подібне виробництво.

Інвестиції допоможуть отримати до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що становить чверть усього споживання електроенергії в країні.

"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію", – йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд спрямує 10 млн фунтів стерлінгів на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.

Наразі цей вид палива виробляється лише у США та Росії. За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), США готові поставляти HALEU тільки до 2035-2040 років.

Раніше повідомляли, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також у США заявляли, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.