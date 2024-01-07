У Чехії міністр готовий піти у відставку через вечірку під час трагічної стрілянини в університеті      

Міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка "готовий розглянути питання про свою відставку" через різдвяну вечірку, організовану в міністерстві під час трагічної стрілянини на факультеті мистецтв Карлового університету.

Про це він заявив в дискусійній програмі Чеського телебачення, передає "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Юречка заявив, що просить вибачення за неправильну оцінку ситуації і за подальшу комунікацію.

Очолюване ним міністерство зазнало значної критики через продовження вечірки в час, коли розгорталися трагічні події, в яких озброєний нападник убив14 осіб і поранив ще 25.

Вибачення Юречки також викликали критичну реакцію, оскільки він виголосив їх із запізненням і заявив, що він розпустив би вечірку раніше, якби знав про трагічні наслідки.

"Я ще раз прошу вибачення, тому що моя оцінка питання дострокового завершення різдвяного засідання була помилковою", – заявив міністр. Він додав, що отримав повідомлення про стрілянину з канцелярії уряду після 17:00, але прочитав його лише о 18:26. "Помилка полягала в тому, що я не оцінив це в той час таким чином, щоб закінчити всю зустріч", – сказав він. За його словами, вечірка закінчилася тим, що він поїхав на засідання уряду, яке розпочалося о 21:00.

Однак сервер iDnes.cz, спираючись на свідчення учасників вечірки, пише, що міністр повернувся на вечірку вже після позачергового засідання уряду, на якому обговорювали стрілянину.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що міністр тепер повинен все пояснити. За словами Фіали, Юречка припустився помилки, за яку вибачився, що для нього важливо.

"Вчора (в суботу), коли я говорив про це з прем'єр-міністром, я сказав, що готовий розглянути питання про свою відставку, якщо він це так оцінює", – сказав Юречка.

Ситуація також буде розглянута на національному комітеті партії. Однак, за його словами, люди з оточення Юречка не поділяють думку, що він повинен залишити свою посаду.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 14 людей.

Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак.