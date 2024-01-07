В Чехии министр готов уйти в отставку из-за вечеринки во время трагической стрельбы в университете

Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка "готов рассмотреть вопрос о своей отставке" из-за рождественской вечеринки, организованной в министерстве во время трагической стрельбы на факультете искусств Карлова университета.

Об этом он заявил в дискуссионной программе Чешского телевидения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Юречка заявил, что просит прощения за неправильную оценку ситуации и за дальнейшую коммуникацию.

Возглавляемое им министерство подверглось значительной критике из-за продолжения вечеринки во время, когда разворачивались трагические события, в которых вооруженный нападающий убил 14 человек и ранил еще 25.

Извинения Юречки также вызвали критическую реакцию, поскольку он произнес их с опозданием и заявил, что он распустил бы вечеринку раньше, если бы знал о трагических последствиях.

"Я еще раз прошу прощения, потому что моя оценка вопроса досрочного завершения рождественского заседания была ошибочной", – заявил министр. Он добавил, что получил сообщение о стрельбе из канцелярии правительства после 17:00, но прочитал его только в 18:26. "Ошибка заключалась в том, что я не оценил это в то время таким образом, чтобы закончить всю встречу", – сказал он. По его словам, вечеринка закончилась тем, что он поехал на заседание правительства, которое началось в 21:00.

Однако сервер iDnes.cz, опираясь на свидетельства участников вечеринки, пишет, что министр вернулся на вечеринку уже после внеочередного заседания правительства, на котором обсуждали стрельбу.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что министр теперь должен все объяснить. По словам Фиалы, Юречка допустил ошибку, за которую извинился, что для него важно.

"Вчера (в субботу), когда я говорил об этом с премьер-министром, я сказал, что готов рассмотреть вопрос о своей отставке, если он это так оценивает", – сказал Юречка.

Ситуация также будет рассмотрена на национальном комитете партии. Однако, по его словам, люди из окружения Юречко не разделяют мнение, что он должен оставить свою должность.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 14 человек.

Стрелком оказался 24-летний студент Давид Козак.