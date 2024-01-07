Ердоган назвав ім'я свого кандидата у мери Стамбула

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю назвав кількох кандидатів від своєї партії на загальнонаціональних виборах у березні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Правляча партія намагатиметься повернути міста, програні опозиційній Республіканській народній партії (CHP) п'ять років тому, включаючи найбільше місто країни Стамбул і столицю Анкару.

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Ердоган заявив, що парламентар і колишній міністр навколишнього середовища та урбанізації Мурат Курум кине виклик Екрему Імамоглу, опозиційному меру Стамбула, який здобув національне визнання. Багато хто очікував, що Імамоглу виступить проти Ердогана на минулорічних президентських виборах.

"Стамбул отримає те, що хоче. Він не може дозволити собі втратити ще п'ять років", – сказав Ердоган на з'їзді Партії справедливості і розвитку у Стамбулі.

Він також назвав кандидатів у 10 інших містах і 15 провінціях. Очікується, що в найближчі тижні будуть оголошені нові кандидатури.

47-річний Курум був міністром з 2018 року до минулого року. Він пішов у відставку, щоб успішно балотуватися до парламенту як кандидат від Стамбула.

CHP раніше оголосила, що Імамоглу знову балотуватиметься в Стамбулі на виборах 31 березня.

Імамоглу був обраний мером Стамбула у березні 2019 року з несподіваною, але незначною перевагою у 14 тисяч голосів. Тоді він переміг суперника від партії Ердогана.

Вибори були скасовані через звинувачення у "крадіжці голосів", але повторне голосування в червні збільшило перевагу Імамоглу до майже 800 тисяч голосів.

Детально про вибори у Стамбулі 2019 року читайте у статті: Перша поразка Ердогана: чи стане "початком кінця" втрата Стамбула та Анкари