Эрдоган назвал имя своего кандидата в мэры Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье назвал нескольких кандидатов от своей партии на общенациональных выборах в марте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Правящая партия будет пытаться вернуть города, проигранные оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) пять лет назад, включая крупнейший город страны Стамбул и столицу Анкару.

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Эрдоган заявил, что парламентарий и бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум бросит вызов Экрему Имамоглу, оппозиционному мэру Стамбула, который получил национальное признание. Многие ожидали, что Имамоглу выступит против Эрдогана на прошлогодних президентских выборах.

"Стамбул получит то, что хочет. Он не может позволить себе потерять еще пять лет", – сказал Эрдоган на съезде Партии справедливости и развития в Стамбуле.

Он также назвал кандидатов в 10 других городах и 15 провинциях. Ожидается, что в ближайшие недели будут объявлены новые кандидатуры.

47-летний Курум был министром с 2018 года до прошлого года. Он ушел в отставку, чтобы успешно баллотироваться в парламент в качестве кандидата от Стамбула.

CHP ранее объявила, что Имамоглу снова будет баллотироваться в Стамбуле на выборах 31 марта.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в марте 2019 года с неожиданным, но незначительным преимуществом в 14 тысяч голосов. Тогда он победил соперника от партии Эрдогана.

Выборы были отменены из-за обвинений в "краже голосов", но повторное голосование в июне увеличило преимущество Имамоглу до почти 800 тысяч голосов.

Подробно о выборах в Стамбуле 2019 года читайте в статье: Первое поражение Эрдогана: станет ли "началом конца" потеря Стамбула и Анкары.