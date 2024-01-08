У Словенії почали порятунок людей, що від суботи застрягли у затопленій печері

Водолази увійшли в затоплену 8,2-кілометрову словенську печеру в понеділок, щоб спробувати евакуювати п'ятьох людей, які опинилися в пастці глибоко всередині з суботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Перша секція печери поки що прохідна. Водолази просуваються всередину, і ми сподіваємося, що вони вийдуть з евакуйованими протягом дня, найпізніше – до вечора", – сказав Макс Мерела, керівник словенського підрозділу з пошуку і порятунку з печер.

Група з п'яти осіб, сім'я з трьох дорослих і двоє гідів, сховалася в безпечному місці в печері Крижна Яма на південному заході Словенії, куди можна потрапити тільки на човні.

Водолазам вдалося дістатися до них у суботу та неділю і привезти їм їжу, воду, ліки та намет з підігрівом, але високий рівень води унеможливив їхню евакуацію, оскільки вони перебували на відстані понад 2 км від входу до печери.

"Вони перебувають у чудовому психофізичному стані, в сухому місці, у них є намет з підігрівом і всі необхідні припаси. Вони тільки чекають, щоб вибратися звідти", – сказав Мерела.

Мерела зазначив, що це перший випадок, коли люди опинилися в пастці в Крижній Ямі, ланцюжку підземних озер зі смарагдово-зеленою водою, четвертій за величиною печерній екосистемі у світі за рівнем біорізноманіття.

"Минулого року в Словенії була катастрофічна ситуація з повенями. Земля ще не ввібрала всю воду", – сказав він.

У серпні минулого року Словенія постраждала від найсильнішої повені, яка забрала життя шістьох людей.

У травні цього року у Франції прогулянка групи спелеологів закінчилася госпіталізаціями внаслідок вибуху батареї одного з мобільних телефонів, які вони мали з собою.

А наприкінці квітня біля Монблану загинули двоє альпіністів внаслідок обвалу фрагмента льодовика.