В Словении начали спасение людей, которые с субботы застряли в затопленной пещере

Водолазы вошли в затопленную 8,2-километровую словенскую пещеру в понедельник, чтобы попытаться эвакуировать пять человек, которые оказались в ловушке глубоко внутри с субботы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Первая секция пещеры пока что проходима. Водолазы продвигаются внутрь, и мы надеемся, что они выйдут с эвакуированными в течение дня, самое позднее – к вечеру", – сказал Макс Мерела, руководитель словенского подразделения по поиску и спасению из пещер.

Группа из пяти человек, семья из трёх взрослых и двое гидов, укрылась в безопасном месте в пещере Крижна Яма на юго-западе Словении, куда можно попасть только на лодке.

Водолазам удалось добраться до них в субботу и воскресенье и привезти им еду, воду, лекарства и палатку с подогревом, но высокий уровень воды сделал невозможным их эвакуацию, так как они находились на расстоянии более 2 км от входа в пещеру.

"Они находятся в отличном психофизическом состоянии, в сухом месте, у них есть палатка с подогревом и все необходимые припасы. Они только ждут, чтобы выбраться оттуда", – сказал Мерела.

Мерела отметил, что это первый случай, когда люди оказались в ловушке в Крижной Яме, цепочке подземных озёр с изумрудно-зелёной водой, четвёртой по величине пещерной экосистеме в мире по уровню биоразнообразия.

"В прошлом году в Словении была катастрофическая ситуация с наводнениями. Земля ещё не впитала всю воду", – сказал он.

В августе прошлого года Словения пострадала от сильнейшего наводнения, которое унесло жизни шести человек.

В мае этого года во Франции прогулка группы спелеологов закончилась госпитализациями в результате взрыва батареи одного из мобильных телефонов, которые они имели с собой.

А в конце апреля возле Монблана погибли двое альпинистов в результате обвала фрагмента ледника.