Винищувачі США пролетять над Боснією на знак підтримки на тлі закликів сербів до відокремлення

Два американські винищувачі пролетять у понеділок над Боснією на знак підтримки цілісності балканської країни перед лицем все більш сепаратистської політики проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Про, це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Винищувачі ВПС США F-16 Fighting Falcons здійснять політ в рамках спільних навчань класу "повітря-земля" за участю американських і боснійських збройних сил. Прольоти відбудуться над районами східного міста Тузла і північного Брчко, йдеться в заяві посольства США в Сараєві.

"Ці двосторонні навчання є прикладом передового військового співробітництва, яке сприяє миру і безпеці на Західних Балканах, а також демонструє прихильність Сполучених Штатів до забезпечення територіальної цілісності БіГ (Боснії і Герцеговини) перед обличчям ... сепаратистської активності", – йдеться в заяві.

"Сполучені Штати підкреслили, що конституція БіГ не передбачає права на відокремлення, і вони будуть діяти, якщо хтось спробує змінити цей базовий елемент" Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в країні в 1992-95 роках.

Додік, який є президентом сербського утворення під назвою Республіка Сербська, кинув виклик санкціям США та Великої Британії через свою політику. За підтримки Росії він неодноразово погрожував відокремити половину Боснії, якою керують серби, від решти країни.

У вівторок уряд Додіка планує провести святкування суперечливого національного свята, яке Верховний суд Боснії визнав незаконним. 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили створення незалежної держави в Боснії, що призвело до кровопролиття.

Додік відкинув проліт американських літаків, іронічно заявивши, що це сприятиме святкуванням у вівторок, які зазвичай включають парад озброєних поліцейських та їхньої техніки.

Посольство США повідомило, що місію також підтримає літак KC-135 Stratotanker, який забезпечить дозаправку винищувачів F-16 у повітрі.

"Американські літаки повернуться на базу одразу після завершення місії. Здатність швидко розгортатися, досягати цілі і повертатися додому демонструє здатність Сполучених Штатів проєктувати силу будь-де в будь-яку мить і діяти пліч-о-пліч з членами і партнерами Альянсу ", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня Мілорад Додік укотре оголосив про погрози проголосити незалежність у разі ухвалення високим представником міжнародної спільноти в БіГ закону про власність.

На заяви Додіка відреагував офіс високого представника в БіГ, нагадавши, що суб’єкти Боснії і Герцеговини за Конституцією не мають права на відокремлення. У посольстві США в Сараєві також пообіцяли, що не "будуть стояти осторонь".

А міністр внутрішніх справ Федерації БіГ Рамо Ісак, коментуючи погрози президента Республіки Сербської, заявив: якщо Додік оголосить незалежність об 11:00, то вже об 11:01 опиниться за ґратами.

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