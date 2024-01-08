Истребители США пролетят над Боснией в знак поддержки на фоне призывов сербов к отделению

Два американских истребителя пролетят в понедельник над Боснией в знак поддержки целостности балканской страны перед лицом все более сепаратистской политики пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Истребители ВВС США F-16 Fighting Falcons совершат полет в рамках совместных учений класса "воздух-земля" с участием американских и боснийских вооруженных сил. Пролеты состоятся над районами восточного города Тузла и северного Брчко, говорится в заявлении посольства США в Сараеве.

"Эти двусторонние учения являются примером передового военного сотрудничества, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах, а также демонстрирует приверженность Соединенных Штатов обеспечению территориальной целостности БиГ (Боснии и Герцеговины) перед лицом... сепаратистской активности", – говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что конституция БиГ не предусматривает права на отделение, и они будут действовать, если кто-то попытается изменить этот базовый элемент" Дейтонских мирных соглашений, которые положили конец войне в стране в 1992-95 годах.

Додик, который является президентом сербского образования под названием Республика Сербская, бросил вызов санкциям США и Великобритании из-за своей политики. При поддержке России он неоднократно угрожал отделить половину Боснии, которой управляют сербы, от остальной части страны.

Во вторник правительство Додика планирует провести празднование противоречивого национального праздника, который Верховный суд Боснии признал незаконным. 9 января 1992 года боснийские сербы провозгласили создание независимого государства в Боснии, что привело к кровопролитию.

Додик отверг пролет американских самолетов, иронично заявив, что это будет способствовать празднованиям во вторник, которые обычно включают парад вооруженных полицейских и их техники.

Посольство США сообщило, что миссию также поддержит самолет KC-135 Stratotanker, который обеспечит дозаправку истребителей F-16 в воздухе.

"Американские самолеты вернутся на базу сразу после завершения миссии. Способность быстро разворачиваться, достигать цели и возвращаться домой демонстрирует способность Соединенных Штатов проектировать силу где угодно в любой момент и действовать бок о бок с членами и партнерами Альянса", – говорится в сообщении.

В конце декабря Милорад Додик в очередной раз объявил об угрозах провозгласить независимость в случае принятия высоким представителем международного сообщества в БиГ закона о собственности.

На заявления Додика отреагировал офис высокого представителя в БиГ, напомнив, что субъекты Боснии и Герцеговины по конституции не имеют права на отделение. В посольстве США в Сараеве также пообещали, что не "будут стоять в стороне".

А министр внутренних дел Федерации БиГ Рамо Исак, комментируя угрозы президента Республики Сербской, заявил: если Додик объявит независимость в 11:00, то уже в 11:01 окажется за решеткой.

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