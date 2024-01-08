У Словенії з затопленої печери звільнили п'ятьох людей, які провели там три дні

П'ятьох людей, які застрягли в словенській печері Крижна Яма з суботи через сильні дощі, успішно евакуювали рятувальники в понеділок вдень близько 15:00.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

В ніч проти понеділка вода в печері спала, і вдень команда рятувальників дісталася до Крижної ями.

Після порятунку командир цивільного захисту Санді Курк сказав, що сьогодні день щастя і життя. Згідно з першими медичними оглядами, врятовані не мають ні фізичних, ні психологічних проблем зі здоров'ям.

На пресконференції Курк особливо дякував прем'єр-міністру Роберту Голобу, президенту республіки Наташі Пірц Мусар і всім профільним міністрам, які були в постійному контакті з рятувальниками і пропонували допомогу.

У соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр Голоб подякував усім рятувальникам, які допомогли врятувати людей, що опинилися в пастці. "Ви ризикували своїм життям, щоб вивести сім'ю, яка опинилася в пастці, і двох гідів у безпечне місце. Щиро дякую!" – написав він.

Нагадаємо, у суботу у Словенії через сильну зливу п'ятеро людей, двоє гідів і словенська сім'я з трьох осіб – мати, батько і дочка – опинилися в пастці в карстовій печері Крижна яма.

Адміністрація з питань захисту і порятунку направила в район печери велику кількість рятувальників і водолазів з печерних рятувальних товариств Постойни і Любляни, а також водолазів з цивільної оборони для швидкого втручання, яким вдалося вночі дістатися до людей у віці від 22 до 58 років, які опинилися в пастці.

Вони доставили їм їжу та воду, а також облаштували для них місце перебування з обігрівом.

Операція з порятунку змогла розпочатися після того, як рівень води у печері став знижуватися.