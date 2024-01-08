В Словении из затопленной пещеры освободили трех человек, которые провели там три дня

Пять человек, которые застряли в словенской пещере Крижна Яма с субботы из-за сильных дождей, успешно эвакуировали спасатели в понедельник днем около 15:00.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

В ночь на понедельник вода в пещере спала, и днем команда спасателей добралась до Крыжной горы.

После спасения командир гражданской защиты Санди Курк сказал, что сегодня день счастья и жизни. Согласно первым медицинским осмотрам, спасенные не имеют ни физических, ни психологических проблем со здоровьем.

На пресс-конференции Курк особенно благодарил премьер-министра Роберта Голобу, президента республики Наташу Пирц Мусар и всех профильных министров, которые были в постоянном контакте со спасателями и предлагали помощь.

В социальной сети Facebook премьер-министр Голоб поблагодарил всех спасателей, которые помогли спасти людей, оказавшихся в ловушке. "Вы рисковали своей жизнью, чтобы вывести семью, которая оказалась в ловушке, и двух гидов в безопасное место. Спасибо большое!" – написал он.

Напомним, в субботу в Словении из-за сильного ливня пять человек, двое гидов и словенская семья из трёх человек – мать, отец и дочь – оказались в ловушке в карстовой пещере Крижная яма.

После получения сообщения о людях, оказавшихся в ловушке, Администрация по вопросам защиты и спасения направила в район пещеры большое количество спасателей и водолазов из пещерных спасательных обществ Постойны и Любляны, а также водолазов из гражданской обороны для быстрого вмешательства, которым удалось ночью добраться до людей в возрасте от 22 до 58 лет, оказавшихся в ловушке.

Они доставили им еду и воду, а также обустроили для них местонахождение с обогревом.

Операция по спасению смогла начаться после того, как уровень воды в пещере стал снижаться.