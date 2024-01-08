Ультраправий переможець виборів у Нідерландах відмовився від ідеї заборони мечетей і Корану

Переможець виборів у Нідерландах, ультраправий Герт Вілдерс зробив у понеділок ключову поступку потенційним партнерам по коаліції, оголосивши, що відкликає законопроєкт, який він запропонував у 2018 році, що пропонує заборону мечетей і Корану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Цей крок був зроблений за день до того, як після листопадових виборів мали відновитися переговори про формування наступного уряду. Відмова від законопроєкту може мати вирішальне значення для завоювання довіри і підтримки ще трьох основних партій, які Вілдерс хоче залучити в коаліцію разом зі своєю "Партією свободи" (PVV).

Один з лідерів цих партій, Пітер Омтцігт з реформістської партії "Новий соціальний договір", висловив побоювання, що деякі політики Вілдерса порушують конституцію Нідерландів, яка закріплює свободи, в тому числі свободу віросповідання.

Під час парламентських дебатів Вілдерс заявив про пом'якшення різкої антиісламської позиції своєї партії.

"Іноді мені доведеться відкликати пропозиції, і я буду це робити. Я покажу Нідерландам, законодавчому органу, партії пана Омтцігта – будь-кому, хто захоче це почути, – що ми адаптуємо наші правила до конституції і приведемо наші пропозиції у відповідність до неї", – сказав він.

У вівторок Вілдерс має відновити коаліційні переговори з Омтцігтом та лідерами двох інших партій – правоцентристської Народної партії за свободу і демократію прем'єр-міністра Марка Рютте, що йде у відставку, та Громадянського руху фермерів на чолі з Кароліною ван дер Плас.

Серед трьох законодавчих актів, які відкликала "Партія свободи" Вілдерса, був один, датований 2018 роком, який пропонує заборонити "ісламські висловлювання". Текст законопроєкту називає іслам "насильницькою, тоталітарною ідеологією" і пропонує заборонити мечеті, Коран, ісламські школи та носіння паранджі і нікабів.

Ці три закони були запропоновані Вілдерсом парламенту в 2017, 2018 і 2019 роках, але жодного разу не отримали більшості в нижній палаті.

Оцінюючи запропоновану заборону на ісламські висловлювання, Державна рада, незалежний наглядовий орган, який оцінює законодавство, закликала Вілдерса скасувати її.

"Консультативний відділ радить ініціаторам відмовитися від законопроекту. Він не сумісний з основними елементами демократичної конституційної держави", – йдеться в рекомендаціях, опублікованих у 2019 році.

У грудні Герт Вілдерс, який був прибічником Владіміра Путіна, заявив, що не підтримує президента РФ.

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