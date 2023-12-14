Ультраправий переможець виборів у Нідерландах сказав, що не підтримує Путіна

Лідер ультраправої Партії свободи, що перемогла на парламентських виборах у Нідерландах, Герт Вілдерс, який був прибічником Владіміра Путіна, заявив, що не підтримує президента РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у парламенті, повідомляє RTL Nieuws.

Під час депатів у парламенті партії VOLT і D66 розкритикували Вілдерса за його ставлення до Росії, яке, на їхню думку, в останні роки було занадто дружнім, зокрема вони назвали неприйнятним те, що у 2018 році той зʼявився на публіку зі значком дружби РФ і Нідерландів.

"Я максимально дистанціююсь від усього, що зробив Путін", – сказав він, зауваживши, що носив значок дружби, коли був у Росії, де начебто намагався досягти домовленостей щодо міграції "в інтересах голландців".

На слова представника D66 Роба Джеттена про те, що той "дружить з диктаторами і пишається цим", Вілдерс заявив, що це "абсолютно неправдиве твердження".

Відповіддю лідера ультраправих залишилася незадоволена Маріке Кеккоек з партії VOLT, яка нагадала, що результати виборів у Нідерландах святкували на російському державному телебаченні, а також з ентузіазмом відреагував на них прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"І пан Вілдерс проголошує, як це неймовірно ясно, що він є ворогом Росії. Як це працює?", – сказала вона.

Минулого тижня відбулось перше засідання Палати представників Нідерландів після дострокових виборів 22 листопада, на яких перемогу здобула ультраправа Партія свободи на чолі з євроскептиком Гертом Вілдерсом.

Нагадаємо, Партія свободи стала найбільшою фракцією в нижній палаті парламенті, отримавши 37 місць. За нею йде альянс "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) з 25 місцями. Народна партія за свободу і демократію чинного голови уряду Марка Рютте, яка пішла на вибори під керівництвом Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, матиме 24 мандати.

Вілдерс залишився фактично без шансів сформувати уряд з більшістю у парламенті після того, як дві найбільші партії правого спектра заявили, що не хочуть у коаліцію з Партією свободи.

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