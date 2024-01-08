Ультраправый победитель выборов в Нидерландах отказался от идеи запрета мечетей и Корана

Победитель выборов в Нидерландах, ультраправый Герт Вилдерс сделал в понедельник ключевую уступку потенциальным партнерам по коалиции, объявив, что отзывает законопроект, который он предложил в 2018 году, о запрете мечетей и Корана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Этот шаг был сделан за день до того, как после ноябрьских выборов должны были возобновиться переговоры о формировании следующего правительства. Отказ от законопроекта может иметь решающее значение для завоевания доверия и поддержки еще трех основных партий, которые Вилдерс хочет привлечь в коалицию вместе со своей "Партией свободы" (PVV).

Один из лидеров этих партий, Питер Омтцигт из реформистской партии "Новый социальный договор", выразил опасения, что некоторые политики Вилдерса нарушают конституцию Нидерландов, которая закрепляет свободы, в том числе свободу вероисповедания.

Во время парламентских дебатов Вилдерс заявил о смягчении резкой антиисламской позиции своей партии.

"Иногда мне придется отзывать предложения, и я буду это делать. Я покажу Нидерландам, законодательному органу, партии г-на Омтцигта – любому, кто захочет это услышать, – что мы адаптируем наши правила к конституции и приведем наши предложения в соответствие с ней", – сказал он.

Во вторник Вилдерс должен возобновить коалиционные переговоры с Омтцигтом и лидерами двух других партий – правоцентристской Народной партии за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте, который уходит в отставку, и Гражданского движения фермеров во главе с Каролиной ван дер Плас.

Среди трех законодательных актов, которые отозвала "Партия свободы" Вилдерса, был один, датированный 2018 годом, который предлагает запретить "исламские высказывания". Текст законопроекта называет ислам "насильственной, тоталитарной идеологией" и предлагает запретить мечети, Коран, исламские школы и ношение паранджи и никабов.

Эти три закона были предложены Вилдерсом парламенту в 2017, 2018 и 2019 годах, но ни разу не получили большинства в нижней палате.

Оценивая предложенный запрет на исламские высказывания, Государственный совет, независимый надзорный орган, который оценивает законодательство, призвал Вилдерса отменить его.

"Консультативный отдел советует инициаторам отказаться от законопроекта. Он не совместим с основными элементами демократического конституционного государства", – говорится в рекомендациях, опубликованных в 2019 году.

В декабре Герт Вилдерс, который был сторонником Владимира Путина, заявил, что не поддерживает президента РФ.

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