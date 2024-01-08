На сході Румунії перекривають дороги через снігопади

Через прихід у Румунію зимової погоди в кількох районах на сході країни обмежують рух на дорогах; температура повітря місцями може опуститися до -20℃.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У жудцях Нямц і Вранча закрили рух на ділянках доріг DN 15D та DN 23B. Ще на кількох трасах запровадили обмеження за тоннажністю фур, яким дозволено проїзд.

На деяких дорогах вже були випадки застрягання машин у снігу, також повідомляють, що в одному з селищ вчителі не змогли дістатися на роботу.

На траси вивели десятки одиниць снігоприбиральної техніки та обробляють дороги сіллю.

Місцями ситуація складна і у південній частині Румунії.

Нагадаємо, в аеропорту Кишинева через сніг скасували низку рейсів, у самому місті зупинили громадський транспорт, а для школярів столиці на кілька днів продовжили канікули.

На півночі Скандинавського півострова минулого тижня температура повітря місцями опускалася нижче -40℃, а на півдні Норвегії випало більше метра снігу.