В аеропорту Кишинева скасували низку рейсів через снігопад

Через складні погодні умови багато рейсів з та до аеропорту Кишинева на другу половину дня скасували.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Багато рейсів на 8 січня затримуються або скасовані. Згідно з інформацією, оприлюдненою аеропортом, скасовані рейси до Бухареста, Варшави, Відня, Стамбула і Єревану, а також рейси у зворотному напрямку та рейс із Лондона. Рейс до Мілану затримався майже на дві години.

В аеропорту пояснили, що через інтенсивний снігопад та боковий вітер не встигають розчищати літаки від намерзання криги.

На дорогах країни тим часом проводять патрулювання і розчистку від снігу, задіяли сотні одиниць спецтехніки.

Міська адміністрація Кишинева вирішила зупинити рух громадського транспорту до 16 години, щоб спростити роботу снігоприбиральної техніки, а також продовжити канікули для школярів до 11 січня.

Останній раз перед цим аеропорт Кишинева масово скасовував рейси 26 листопада, також через сильний снігопад.

Нагадаємо, за тиждень Кишинів змінить код аеропорту у реєстрі IATA на "дерусифікований", що є безпрецедентним випадком.