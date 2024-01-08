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В аеропорту Кишинева скасували низку рейсів через снігопад

Понеділок, 8 січня 2024, 15:48

Через складні погодні умови багато рейсів з та до аеропорту Кишинева на другу половину дня скасували.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Багато рейсів на 8 січня затримуються або скасовані. Згідно з інформацією, оприлюдненою аеропортом, скасовані рейси до Бухареста, Варшави, Відня, Стамбула і Єревану, а також рейси у зворотному напрямку та рейс із Лондона. Рейс до Мілану затримався майже на дві години. 

 

В аеропорту пояснили, що через інтенсивний снігопад та боковий вітер не встигають розчищати літаки від намерзання криги. 

На дорогах країни тим часом проводять патрулювання і розчистку від снігу, задіяли сотні одиниць спецтехніки. 

Міська адміністрація Кишинева вирішила зупинити рух громадського транспорту до 16 години, щоб спростити роботу снігоприбиральної техніки, а також продовжити канікули для школярів до 11 січня.

Останній раз перед цим аеропорт Кишинева масово скасовував рейси 26 листопада, також через сильний снігопад. 

Нагадаємо, за тиждень Кишинів змінить код аеропорту у реєстрі IATA на "дерусифікований", що є безпрецедентним випадком. 

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